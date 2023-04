Al momento non ci sono piani per una stagione 2 di Le piccole cose della vita, serie tv con Kathryn Hahn disponibile nella sezione Star di Disney+.

La produttrice esecutiva e autrice dell’omonimo libro su cui è basata la serie, Cheryl Strayed, è stata recentemente intervistata da TVLine, confessando che le piacerebbe una stagione 2 dello show:

Ci piacerebbe continuare, ad essere onesta, niente mi renderebbe più felice.

Lo show è stato pubblicizzato come una serie limitata e l’autrice ha detto che spera per il meglio, ma che non ci sono conversazioni al momento su un eventuale seguito. Nel libro ci sono molti spunti che potrebbero portare avanti le vicende di Clare.

Al centro della storia c’è Clare (Hahn), una scrittrice che diventa un’opinionista apprezzata e di successo mentre in realtà la sua vita sta andando a pezzi.

Il suo matrimonio con Danny è in crisi, la figlia teenager Rae la respinge, e la sua promettente carriera come scrittrice è inesistente. Quando un vecchio amico le chiede di occuparsi della rubrica Dear Sugar, Clare pensa di non essere in grado di dare consigli a nessuno, tuttavia dopo aver accettato la vita della donna fa emergere ricordi dal passato ed esperienze che sottolineano la bellezza, gli ostacoli superati e l’umorismo presenti nelle sue ferite non rimarginate. Attraverso Sugar, Clare aiuta i suoi lettori, e se stessa, a capire che tutti possono essere salvati e le nostre storie possono aiutarci a uscire dai momenti difficili e, forse, riportarci a casa.

Liz Tigelaar è creatrice e produttrice della serie. Nel team della produzione ci sono anche Lauren Neustadter, Reese Witherspoon, Laura Dern, Jayme Lemons, Cheryl Strayed, Stacey Silverman e Kathryn Hahn.

Le piccole cose della vita è disponibile su Disney+.

Vorreste una stagione 2 di Le piccole cose della vita? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: TV Line

I film e le serie imperdibili