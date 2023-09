La serie Disney+/Hulu Piccoli brividi arriverà prossimamente sugli schermi televisivi e online sono state condivise le prime foto del progetto.

Gli scatti mostrano così i personaggi interpretati da Justin Long (Live Free or Die Hard), Rachel Harris, Miles McKenna, Zack Morris, Ana Yu Puig, Will Price, e Isa Briones.

Le immagini dello show:

Nicholas Stoller sarà sceneggiatore e produttore esecutivo insieme a Rob Letterman, che ha diretto la prima puntata.

Nel team della produzione ci saranno anche Moritz e Pavun Shetty di Original Film, che hanno portato al successo i film di Fast & Furious, Conor Welch, Iole Lucchese e Caitlin Friedman.

La prima stagione sarà composta da dieci puntate.

La serie è ispirata ai popolari romanzi di R.L. Stine, dei veri e propri bestseller per tutta la famiglia, e racconterà la storia di cinque studenti del liceo che scatenano delle forze sovrannaturali nella loro città e devono lavorare insieme per salvarla, scoprendo inoltre dei segreti sugli anni in cui i loro genitori erano teenager.

Che ne pensate delle foto della nuova serie Piccoli brividi? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook

I film e le serie imperdibili