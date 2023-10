La serie Piccoli Brividi è arrivata in streaming e i produttori Conor Welch e Pavun Shetty, intervistati da ComicBook, hanno parlato della possibilità che venga realizzata una stagione 2.

Welch ha spiegato:

Siamo stati così fortunati con il cast che siamo stati in grado di assemblare per questo show. Questi cinque giovani attori relativamente sconosciuti hanno immediatamente trovato un feeling e sono riusciti a interpretare queste dinamiche davvero naturali e organiche che avevano all’interno del gruppo. La nostra speranza è di seguire questo gruppo di ragazzi e adulti per molte, molte stagioni e molti, molti episodi. Perché abbiamo a disposizione tutti i libri del canone e c’è molto in cui immergerci.