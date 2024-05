David Schwimmer e Ana Ortiz hanno svelato alcuni dettagli sui loro personaggi nella stagione 2 di Piccoli Brividi.

Schwimmer e Ortiz interpretano rispettivamente Anthony e Jen nella seconda stagione della serie antologica Disney+.

David Schwimmer in particolare sta adorando il tempo trascorso sul set della stagione 2 di Piccoli Brividi, che rappresenta anche il suo debutto come attore nel genere della commedia horror. Durante gli Upfront Disney l’attore ha dichiarato:

Penso che potrei essere più emozionato dei tuoi figli (di Ortiz). Questo è uno dei miei generi preferiti in assoluto e non ho mai avuto l’opportunità di recitarci, quindi realizzare una commedia d’azione horror è stato semplicemente un vero piacere.

I due hanno anche parlato dei loro personaggi individuali e di come si relazionavano ai personaggi iconici interpretati in precedenza: Ortiz ha parlato di Hilda, in Ugly Betty e Schwimmer ovviamente di Ross in Friends. Ortiz ha detto:

Adoro il fatto che entrambi questi personaggi, Hilda e Jen, siano delle newyorkesi convinte come me, quindi è una cosa davvero divertente che tutti e tre abbiamo in comune e qualcosa con cui mi diverto davvero molto a giocare. Penso che ogni volta che puoi interpretare qualcuno che è nato e cresciuto in questa città, è un certo tipo di personaggio, è molto divertente farlo.

Schwimmer ha aggiunto:

Adoro le commedie e quindi, quando penso ovviamente a Friends e a quel personaggio, c’era molta commedia fisica, quindi in questa, che è una commedia d’azione horror, lo sto rivisitando. Spero che alcune di quelle abilità che sto spolverando nuovamente siano ancora forti perché amo fare quel genere di cose.

Infine i due hanno svelato qualche dettaglio sui personaggi interpretati in Piccoli Brividi, Schwimmer ha detto:

Interpreto un botanico che si è preso un anno sabbatico per prendersi cura di sua madre, che non sta bene, e sono il padre divorziato di questi gemelli di 17 anni che in un certo senso rimangono invischiati nel portare alla luce questo evento devastante e traumatico accaduto a entrambi, qualcosa che è successo a mio fratello maggiore quando ero molto giovane, e Anna interpreta la fidanzata di mio fratello maggiore all’epoca, quindi qualcosa che è successo 30 anni fa, questo tragico mistero che sta improvvisamente tornando a perseguitarci e a riunirci in un modo di cui non siamo contenti. Ma è anche davvero divertente. E poiché il mio personaggio è un botanico, posso dire che parte del mistero ha a che fare con una forma di vita simile a una pianta.

Ortiz ha concluso:

Sono un detective, quindi posso fare tutte le domande e aiutare a risolvere il mistero.

Nella nuova stagione, secondo quanto anticipato da Disney+, dei teenager scopriranno una minaccia incombente, situazione che dà il via a una catena di eventi legati a un profondo mistero. Mentre i due fratelli si immergono nell’ignoto, i due si ritrovano coinvolti nel terrificante racconto di quattro teenager che sono misteriosamente scomparsi nel 1994.

Nicholas Stoller e Rob Lryyrtmsn hanno sviluppato la serie Piccoli Brividi per la televisione e sono impegnati come produttori esecutivi. Hilary Winston ha invece l’incarico di showrunner.

