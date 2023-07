Sky ha annunciato ufficialmente la produzione di Piedone, una nuova serie Sky Original con protagonista l’attore Salvatore Esposito (Gomorra – La serie, Fargo, Spaccapietre) nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer con l’ormai mitico Piedone Lo Sbirro del 1973.

Il progetto sarà composto da 4 episodi e sarà prodotto da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus, creata e scritta da Peppe Fiore (Lovely Boy, Il Re).

La regia è stata affidata ad Alessio Maria Federici ((Im)perfetti Criminali, Generazione 56K). Gli autori del soggetto di serie sono Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino.

La sinossi della nuova serie, prossimamente disponibile su Sky e in streaming su NOW, è la seguente:

L’ispettore Vincenzo Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le armi, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. Dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali non sono un problema ma, anzi, sono l’arma migliore per risolvere i casi. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio: tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, proverà a ricongiungersi con il passato e a fare pace con i propri fantasmi e con la propria città di origine.

Fonte: Comunicato stampa Sky