Colin Farrell ha parlato del make-up de Il Pinguino, la prossima serie DC che lo vedrà protagonista.

Ospite del The Jess Cagle Show with Julia Cunningham Farrell ha definito il trucco della prossima serie Max una “cosa straordinaria” e ha attribuito all’artista Mike Marino il merito di essere la mente dietro l’estetica del Pinguino:

Lui ha creato il burattino, e io sono il marionettista, questo è il modo in cui lo penso. Sembra una descrizione diretta di quello che è successo. Ha creato questo bellissimo pupazzo e io ho avuto modo di animarlo, ed è stato una gioia.

La prima stagione de Il Pinguino sarà composta da otto puntate. La storia dovrebbe essere ambientata subito dopo quanto mostrato nel film diretto da Matt Reeves con star Robert Pattinson.

Nel cast ci saranno anche Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), Theo Rossi (Sons of Anarchy) e Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways).

Lauren LeFranc è autrice, produttrice e showrunner della serie.

Reeves sarà coinvolto come produttore tramite la sua casa di produzione 6th & Idaho, mentre nel team della produzione ci saranno anche Dylan Clark e Colin Farrell. Craig Zobel ha diretto i primi tre episodi.

Fonte: People