, la serie FX ispirata all’autobiografia del chitarrista Sex Pistols Steve Jones ha ora unadi uscita in streaming: il 31 maggio su Hulu.Tutte le sei puntate che compongono il progetto saranno immediatamente disponibili.

FX ha parlato della serie dichiarando che è sulla “rivoluzione rock and roll”.

Al centro della trama ci saranno, ovviamente, i membri dei Sex Pistols seguendo la storia del fondatore e chitarrista Steve Jones.

Le puntate seguono il suo percorso “esilarante, emozionante e a volte straziante”, trasportando gli spettatori nella narrazione in un periodo storico epico, caotico e complesso nella storia della musica.

Il progetto si ispira all’autobiografia Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol e tra le pagine si svela come la band abbia dato una scossa al mondo della musica, cambiandola per sempre, e alla società, minacciando persino di far cadere il governo.

Nel cast ci saranno Toby Wallace nel ruolo di Steve Jones, Anson Boon che sarà John Lydon, Christian Lees nei panni di Glen Matlock, Louis Partridge nei panni di Sid Vicious, Jacob Slater che interpreta Paul Cook, Sydney Chandler nel ruolo di Chrissie Hynde, Talulah Riley che sarà Vivienne Westwood, Maisie Williams con la parte dell’icona punk Jordan, Emma Appleton nel ruolo di Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster che sarà il manager della band, Malcolm McLaren.

Danny Boyle è regista e produttore in collaborazione con il creatore e sceneggiatore Craig Pearce.

Fonte: The Wrap