La serie sequel diha trovato altre interpreti:faranno infatti parte del cast dello show prodotto per Peacock.

Le tre attrici reciteranno accanto ad Adam Devine e Flula Borg, che avranno nuovamente i ruoli portati sul grande schermo.

Gli episodi racconteranno quello che accade quanedo Bumper Allen (Devine) si trasferisce in Germania per dare nuova vita alla sua carriera musicale, dopo che una delle sue canzoni diventa una hit a Berlino. Borg sarà nuovamente Piëter Krämer, personaggio che aveva debuttato in Pitch Perfect 2. Le riprese del progetto inizieranno nelle prossime settimane a Berlino.

Jameela, prossimamente nel cast di She-Hulk, avrà il ruolo di Gisela, una popstar emergente tedesca ed ex fidanzata di Piëter Krämer, oltre a essere rivale di Bumper nel tentativo di esibirsi al concerto per l’Unity Day. La giovane non si fermerà di fronte a nulla pur di raggiungere il successo. Hyland sarà invece Heidi, la gioiosa, e un po’ strana, assistente americana di Piëter e Bumper che lavora per loro di giorno e di sera sogna di diventare lei stessa una cantautrice, esibendosi con delle canzoni originali in un cabaret berlinese. Abova sarà invece la sorella di Piëter, una DJ e produttrice berlinese che è conosciuta in tutti i club della città come DJ Das Boost.

La serie Pitch Perfect sarà scritta da Megan Amram, impegnata anche con il ruolo di produttrice e showrunner. Nel team della produzione ci saranno anche Elizabeth Banks e Devine.

Che ne pensate dell’arrivo di Jameela Jamil e Sarah Hyland nel cast della serie Pitch Perfect? Lasciate un commento!

Fonte: Variety