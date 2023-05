Seth Rogen è protagonista al fianco di Rose Byrne per Platonic, nuova serie di Apple TV+ in uscita ogni mercoledì.

In una lunga intervista, Seth Rogen ha parlato della sua passione per la birra, e gli è stato chiesto se ha seguito dei corsi prima di interpretare Will nella serie, il suo personaggio è infatti un mastro birraio:

C’era un ragazzo sul set che era un mastro birraio con cui ho parlato per un po’ di tempo. In passato, ho approfondito queste cose, ed è impercettibile davanti alla telecamera. Dopo aver imparato ad abbattere, tipo, 5000 polli per Take This Waltz, un film di Sarah Polley che ho fatto circa 15 anni fa… Non è mai stato letteralmente davanti alla telecamera una sola volta, quindi ho pensato, “Non ho bisogno di dedicare migliaia di ore di lavoro a questo”. Ma il ragazzo sul set è stato molto utile.

Ha poi parlato della scena di ballo, ispirata a Le Ragazze del Coyote Ugly:

Non ci ho messo troppo. All’inizio conoscevo il lancio di bottiglie dal film Cocktail, e penso di aver preso una lezione con un ragazzo che lanciava bottiglie ed ero tipo “Non sarò mai in grado di farlo”. Non che Coyote Ugly sia il film culturalmente più rilevante, ma ero tipo “Penso che più persone conoscano Coyote Ugly piuttosto che Cocktail”. Ricordo di aver suggerito: “Forse conosco il ballo di Coyote Ugly piuttosto che il lancio di bottiglie di Cocktail”. Ed era molto più facile da imparare; Penso di averlo imparato in 10 minuti o giù di lì. Luke ha avuto un momento molto più difficile. Quel ragazzo si muove come Frankenstein.

Platonic segue le vicende di una coppia platonica di ex migliori amici prossimi alla mezza età (Seth Rogen e Rose Byrne) che si riavvicinano dopo una lunga separazione. L’amicizia del duo diventa totalizzante e destabilizza le loro vite in modo esilarante. Il cast è composto anche da Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo e Andrew Lopez.

Platonic è prodotta da Sony Pictures Television, con cui la Global Solutions di Stoller e Stoller ha un accordo globale. Byrne, Rogen, Stoller, Delbanco e Conor Welch sono i produttori esecutivi.

Un nuovo episodio di Platonic è disponibile ogni mercoledì su Apple TV+.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Screen Rant