Dopo ben 25 anni, Ash Ketchum è diventato l’Allenatore più forte al mondo, come rivelato online dalla Pokémon Company.

L’obiettivo è stato raggiunto dal protagonista, che nella serie animata ha ancora 10 anni, e dal suo amico Pikachu nell’ultimo episodio di Pokémon Ultimate Journeys: The Series. I due, al termine della stagione, vengono infatti incoronati campioni del torneo.

Ash e il Team Rocket hanno dovuto superare molti ostacoli e affrontare scontri davvero intensi, mettendosi alla prova con allenatori incredibilmente esperti.

La storia del loro percorso verso l’ambito titolo è iniziata nel 1997 con Pokémon: Indigo League. Nel 2019, in occasione di Pokémon the Series: Sun & Moon, successivamente, Ash aveva ottenuto il suo primo titolo nella Pokémon League Champion.

Taito Okiura, vice presidente del marketing di The Pokémon Company International, ha dichiarato:

La determinazione e perseveranza di Ash Ketchum nel tentativo di raggiungere il suo obiettivo di diventare il Miglior Allenatore al Mondo di Pokémon nel corso di 25 stagioni rappresenta il meglio di ciò che vuol dire essere un allenatore. Non vediamo l’ora di celebrare questo momento con i fan dei Pokémon quando la prossima stagione di Pokémon Ultimate Journeys: The Series e questo storico episodio andrà in onda in tutto il mondo il prossimo anno. Si tratta di una stagione che i fan non vorranno perdere!