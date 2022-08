Leonardo DiCaprio era tra le principali scelte per dare la voce ad Ash, il protagonista della serie animata dei Pokémon.

Lo ha svelato Alex Pappademas nel suo podcast su Spotify. Nell’ultimo episodio si è infatti discusso della storia dei Pokémon e del fenomeno culturale negli Stati Uniti. Pappademas ha spiegato che durante il culmine della mania dei Pokémon, 4Kids e Norman Grossfeld, il produttore della versione in lingua inglese di Pokémon: The Movie, iniziarono a prendere il film per i cinema americani. Durante un incontro, un rappresentante di uno degli studi ha proposto a Grossfeld l’idea di scegliere Leonardo DiCaprio per il ruolo di Ash Ketchum.

Pappademas ha spiegato che quando il primo film sui Pokémon è stato lanciato negli Stati Uniti, il ruolo da protagonista di Leonardo DiCaprio nel film del 1997 Titanic lo aveva appena reso una delle più grandi star della sua generazione. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo dello studio per la prospettiva di scegliere DiCaprio, Grossfeld, tenendo presente il pubblico dell’anime Pokémon, ha bocciato l’idea. Questo perché secondo Grossfield non si poteva sostituire la voce del cartone animato, perché avrebbe spaesato gli spettatori.

Cosa sarebbe successo se Leonardo DiCaprio fosse stato scelto come voce di Ash in Pokémon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: CBR