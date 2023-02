L’ottavo episodio di Poker Face mostra un personaggio interpretato da Cherry Jones, il cui look è ispirato a Crudelia, la villain dei film Disney.

La costumista Trayce Gigi Field ha spiegato a Variety:

Laura è ispirata a Crudelia De Mon: vestita perfettamente, sinistra, così chic. Volevo che Laura trasmettesse la sensazione di essere ricca non appena entra in scena. Vestiti perfettamente su misura. Gusti costosi.

L’artista ha aggiunto:

La narrazione visiva è essenziale con un personaggio come Laura, vuoi che venga capita immediatamente. Ho usato i miei marchi preferiti per farli indossare a Cherry: Max Mara, Carolina Herrera, Etro, Akris, Natori e shhhhh, la mia arma segreta, Amazon. Si tratta tutto di come viene abbinato un capo.