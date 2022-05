L’attore, nel cast della serie dedicata alle avventure dei, è stato accusato di frode in Texas.L’interprete originale del Red Ranger, il cui nome di battesimo è Jason Lawrence Geiger, è al centro delle indagini del Dipartimento di Giustizia insieme ad altre 17 persone e rischia, se condannato, fino a un massimo di 20 anni di carcere.

Secondo le notizie apparse online Austin avrebbe fatto parte di un piano ideato per ingannare il programma a sostegno delle attività imprenditoriali. Michael Hill, un quarantasettenne di Mineral Wells, avrebbe coinvolto le altre persone accusate per aver usato un’impresa esistente, o fondarne di nuove, per chiedere gli aiuti economici. Moran avrebbe aiutato i membri del gruppo a compilare le richieste, falsificando documenti e presentandole online mentendo sulla natura delle loro attività, il numero di dipendenti e la quantità di stipendi.

I soldi ricevuti non sarebbero poi stati versati ai dipendenti o usati per le assicurazioni sanitarie o pagare i debiti, finendo invece in conti personali e spesi per acquisti non legati alla loro professione, venendo persino investiti all’estero.

Fonte: ComicBook