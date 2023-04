Dopo essere stati i protagonisti di Power Rangers: Una volta e per sempre, David Yost e Walter Jones tornerebbero volentieri per altri episodi.

In una recente intervista con Comic Book, entrambi gli attori si sono detti favorevoli al ritorno, Jones ha detto:

Lo prenderei sicuramente in considerazione, assolutamente. Sento davvero che questo ha il potenziale per essere come Cobra Kai, nel senso che ci sono molte storie da raccontare e possiamo andare ovunque nell’universo. Abbiamo multiversi… Ci sono stati così tanti cast in così tanti luoghi diversi e così tante situazioni diverse con poteri e Zordon diversi, e così via per dimensioni e galassie. Penso che ci sia molto di più che possiamo fare con tutto questo, e il fatto che abbiamo aggiunto il pericolo al piatto, può sicuramente essere qualcosa di cui i fan adulti saranno molto entusiasti.