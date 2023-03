Power Rangers: il poster di Once & Always, lo speciale prodotto per i 30 anni della serie

Il profilo ufficiale di Power Rangers ha condiviso il poster di Once & Always, lo speciale prodotto per i 30 anni della serie in arrivo su Netflix.

L’appuntamento per i fan è infatti il 19 aprile, giorno in cui lo speciale debutterà in streaming riportando sugli schermi il cast originale dello show.

Nell’immagine pubblicata da Hasbro si possono vedere i protagonisti e anche la minaccia contro cui dovranno combattere.

Nel progetto sono stati coinvolti Walter Emanuel Jones, David Yost (Billy, Blue Ranger), Cartherine Sutherland (Kat, seconda Pink Ranger), Steve Cardenas (Rocky, Red Ranger), Karan Ashley (Aisha, Yellow Ranger), e Johnny Yong Bosch (Adam, Black Ranger).

La nuova avventura mostrerà i protagonisti alle prese con una minaccia legata al passato, che riemerge durante una crisi globale. Lo speciale ricorderà quindi che una volta che diventi un Ranger lo rimani per sempre, fai parte di quella famiglia e sei sempre il benvenuto.

Lo speciale potrà contare anche sul coinvolgimento di Barbara Goodson (voce di Rita Repulsa), Richard Horvitz (voce di Alpha 5), e di Charlie Kersh che avrà la parte di Minh, figlia di Trini/Yellow Ranger.

Che ne pensate del poster dello speciale di Power Rangers intitolato Once & Always? Lasciate un commento!

Fonte: Twitter