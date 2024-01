I Premi Emmy sono finalmente dietro l’angolo. Dopo sei mesi dall’annuncio delle candidature, la 75ª edizione degli Emmy andrà in onda lunedì 15 gennaio, coincidendo con il Martin Luther King Jr. Day, su Fox negli Stati Uniti. Per prepararsi al meglio, abbiamo stilato una lista di tutte le serie da recuperare prima dell’attesissima cerimonia.

Di seguito potete scoprire dove vedere in streaming le serie candidate agli Emmy per la miglior serie drama, la miglior serie comedy, la miglior serie limitata/antologica e gli show con nomination per il miglior attore o attrice protagonista o non protagonista. Potete consultare l’elenco completo dei nominati su Emmys.com.

Intanto ieri sera, sabato 6 gennaio, si è svolta la prima delle due serate di premiazione dei Creative Arts Emmy Awards, i premi tecnici dell’industria televisiva americana, rinviati di diversi mesi a causa del doppio sciopero degli attori e degli sceneggiatori.

Abbott Elementary

Disponibile in streaming su Disney+

Nomination: Miglior serie comedy, miglior attrice in una serie comedy (Quinta Brunson), miglior attore non protagonista in una serie comedy (Tyler James Williams), miglior attrice non protagonista in una serie comedy (Janelle James, Sheryl Lee Ralph), miglior guest star in una serie comedy (Taraji P. Henson)

Andor

Disponibile in streaming su Disney+

Nomination: Miglior serie drama, miglior regia per una serie drama (Benjamin Caron), miglior sceneggiatura per una serie drama (Beau Willimon)

Tutta la luce che non vediamo

Disponibile in streaming su Netflix

Nomination: Miglior serie limitata o antologica o lungometraggio televisivo

Bad Sisters

Disponibile in streaming su Apple TV+

Nomination: Miglior attrice in una serie drama (Sharon Horgan)

Barry

In Italia sono disponibili le prime due stagione su Sky e in streaming su NOW

Nomination: Miglior serie comedy, miglior attore in una serie comedy (Bill Hader), miglior attore non protagonista in una serie comedy (Anthony Carrigan, Henry Winkler), miglior regia per una serie comedy (Bill Hader), miglior sceneggiatura per una serie comedy (Bill Hader)

The Bear

Disponibile in streaming su Disney+

Nomination: Miglior serie comedy, miglior attore in una serie comedy (Jeremy Allen White), miglior attrice non protagonista in una serie comedy (Ayo Edebiri), miglior attore non protagonista in una serie comedy (Ebon Moss-Bachrach), miglior attore ospite in una serie comedy (Jon Bernthal, Oliver Platt), miglior sceneggiatura per una serie comedy (Christopher Storer), miglior regia per una serie comedy (Christopher Storer)

Beef

Disponibile in streaming su Netflix

Nomination: Miglior serie limitata o antologica, miglior attrice in una serie limitata o antologica o film TV (Ali Wong), miglior attore in una serie limitata o antologica o film TV (Steven Yeun), miglior attore non protagonista in una serie limitata o antologica o film TV (Joseph Lee, Young Mazino), miglior attrice non protagonista in una serie limitata o antologica o in un film TV (Maria Bello), miglior sceneggiatura per una serie limitata o antologica o un film TV (Lee Sung Jin), miglior regia per una serie limitata o antologica o un film TV (Lee Sung Jin, Jake Schreier)

Better Call Saul

Disponibile in streaming su Netflix

Nomination: Miglior serie drama, miglior attore in una serie drama (Bob Odenkirk), miglior attrice non protagonista in una serie drama (Rhea Seehorn), miglior sceneggiatura per una serie drama (Gordon Smith, Peter Gould)

The Crown

Disponibile in streaming su Netflix

Nomination: Miglior serie drama, miglior attrice non protagonista in una serie drama (Elizabeth Debicki)

The Curse

Disponibile in streaming su Paramount+

Nomination: Miglior attrice in una serie televisiva drammatica (Emma Stone)

Dahmer — Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer

Disponibile in streaming su Netflix

Nomination: Miglior serie limitata o antologica, miglior attore in una serie limitata o antologica o in un film per la TV (Evan Peters), miglior attrice non protagonista in una serie limitata o antologica o in un film per la TV (Niecy Nash-Betts), miglior attore non protagonista in una serie limitata o antologica o in un film per la TV (Richard Jenkins), miglior regia per una serie limitata o antologica o un film per la TV (Carl Franklin, Paris Barclay)

Daisy Jones & the Six

Disponibile in streaming su Prime Video

Nomination: Miglior serie limitata o antologica, miglior attrice in una serie limitata o antologica o in un film TV (Riley Keough), miglior attrice in una serie limitata o antologica o in un film TV (Camila Morrone)

Inseparabili – Dead Ringers

Disponibile in streaming su Prime Video

Nomination: Miglior attrice in una serie limitata o antologica o in un lungometraggio televisivo (Rachel Weisz)

Dead to Me

Disponibile in streaming su Netflix

Nomination: Miglior attrice in una serie comedy (Christina Applegate)

The Diplomat

Disponibile in streaming su Netflix

Nomination: Miglior attrice in una serie drama (Keri Russell)

Fleishman a pezzi

Disponibile in streaming su Disney+

Nomination: Miglior serie limitata o antologica, miglior attrice in una serie limitata o antologica o in un film per la TV (Lizzy Caplan), miglior attrice non protagonista in una serie limitata o antologica o in un film per la TV (Claire Danes), miglior sceneggiatura per una serie limitata o antologica o un film per la TV (Taffy Brodesser-Akner), miglior regia per una serie limitata o antologica o un film per la TV (Valerie Faris, Jonathan Dayton)

The Great

Disponibile su Mediaset Infinity o MGM (Prime Video Channel)

Nomination: Miglior attrice in una serie comedy (Elle Fanning)

The Handmaid’s Tale

Disponibile in streaming su Prime Video

Nomination: Miglior attrice in una serie drama (Elisabeth Moss)

House of the Dragon

Disponibile su Sky o in streaming su NOW

Nomination: Miglior serie drama

Il giurato

Disponibile in streaming su Prime Video

Nomination Miglior serie comedy, miglior attore non protagonista in una serie comedy (James Marsden), miglior sceneggiatura per una serie comedy (Mekki Leeper)

The Last of Us

Disponibile su Sky o in streaming su NOW

Nomination: Miglior serie drama, miglior attore in una serie drama (Pedro Pascal), miglior attrice in una serie drama (Bella Ramsey), miglior sceneggiatura per una serie drama (Craig Mazin), miglior regia per una serie drama (Peter Hoar), miglior guest actor in una serie drama (Murray Bartlett, Lamar Johnson, Nick Offerman, Keivonn Montral Woodard), miglior guest actress in una serie drama (Melanie Lynskey, Storm Reid, Anna Torv)

Love & Death

Disponibile in streaming su TIM Vision

Nomination: Miglior attore non protagonista in una serie limitata o antologica o in un film per la TV (Jesse Plemons)

La fantastica signora Maisel

Disponibile in streaming su Prime Video

Nomination: Miglior serie comedy, miglior attrice in una serie comedy (Rachel Brosnahan), miglior attrice non protagonista in una serie comedy (Alex Borstein), miglior guest actor in una serie comedy (Luke Kirby), miglior regia per una serie comedy (Amy Sherman-Palladino)

Obi-Wan Kenobi

Disponibile in streaming su Disney+

Nomination: Miglior serie limitata o antologica

The Old Man

Disponibile in streaming su Disney+

Nomination Miglior attore in una serie drama (Jeff Bridges)

Only Murders in the Building

Disponibile in streaming su Disney+

Nomination Miglior serie comedy, miglior attore in una serie comedy (Martin Short), miglior guest actor in una serie comedy (Nathan Lane), miglior sceneggiatura per una serie comedy (John Hoffman, Matteo Borghese, Rob Turbovsky)

Poker Face

Non ancora disponibile in streaming in Italia

Nomination Miglior attrice in una serie comedy (Natasha Lyonne), miglior guest actress in una serie comedy (Judith Light)

Shrinking

Disponibile in streaming su Apple TV+

Nomination: Miglior attore in una serie comedy (Jason Segel), Miglior attrice non protagonista (Jessica Williams)

Succession

Disponibile su Sky o in streaming su NOW

Nomination Miglior serie drama, miglior attore in una serie tv drama (Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong), miglior attrice in una serie tv drama (Sarah Snook), miglior attore non protagonista in una serie tv (Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Alexander Skarsgard), migliore attrice non protagonista in una serie tv (J. Smith-Cameron), miglior guest actress in una serie drammatica (Hiam Abbass, Cherry Jones, Harriet Walter), miglior guest actor in una serie drama (James Cromwell, Arian Moayed), miglior sceneggiatura per una serie drama (Jesse Armstrong), miglior regia per una serie drama (Andrij Parekh, Mark Mylod, Lorene Scafaria)

Ted Lasso

Disponibile in streaming su Apple TV+

Nomination: Miglior serie comica, miglior attore in una serie comedy (Jason Sudeikis), miglior attore non protagonista in una serie comedy (Phil Dunster, Brett Goldstein), miglior attrice non protagonista in una serie comedy (Juno Temple, Hannah Waddingham), miglior guest actor in una serie comica (Sam Richardson), miglior guest actress in una serie comica (Becky Ann Baker, Sarah Niles, Harriet Walter), miglior sceneggiatura per una serie comica (Brendan Hunt, Joe Kelly, Jason Sudeikis), miglior regia per una serie comica (Declan Lowney)

Mercoledì

Disponibile in streaming su Netflix

Nomination Miglior serie comedy, miglior attrice in una serie comedy (Jenna Ortega), miglior regia per una serie comedy (Tim Burton)

The White Lotus

Disponibile su Sky o in streaming su NOW

Nomination Miglior serie drama, miglior attore non protagonista in una serie drama (F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James, Will Sharpe), miglior attrice non protagonista in una serie drama (Jennifer Coolidge, Meghann Fahy, Sabrina Impacciatore, Aubrey Plaza, Simona Tabasco), miglior sceneggiatura per una serie drama (Mike White), miglior regia per una serie drama (Mike White)

Yellowjackets

Disponibile su Paramount+

Nomination: Miglior serie drama, miglior attrice in una serie drama (Melanie Lynskey)

