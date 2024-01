Ieri sera, ai premi Emmy, Kieran Culkin ha vinto il riconoscimento come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per Succession.

Arrivato sul palco per accettare il premio, l’attore ha detto a sua moglie che è pronto a far crescere la sua famiglia.

“Mia bellissima moglie Jazz, grazie per aver condiviso la tua vita con me e per avermi dato due meravigliosi figli, Kinsey Sioux e Wilder Wolf, vi amo così tanto” ha detto. “E Jazz: ne voglio altri, hai detto ‘forse’ se avessi vinto“.

Culkin ha poi ringraziato il resto del cast e lo sceneggiatore Jesse Armstrong per essere “geniale come scrittore, creatore e gentiluomo. Grazie per Succession“.

Dopo aver ringraziato sua moglie, l’attore ha ringraziato sua madre “per avermi dato una vita e un’infanzia strepitose” e infine la sua manager da 29 anni, Emily Gerson-Saines: “Grazie per aver continuato a far parlare di me quando nessuno parlava di me. Per quanto mi riguarda, questo premio è tuo“.

Durante un incontro con la stampa, Culkin ha fornito qualche dettaglio aggiuntivo sul volere altre figli:

Dopo averne parlato più volte con mia moglie, un paio di mesi fa mi ha detto: “Magari se vinci l’Emmy“. Non ne avevamo più fatto parola, poi quando ho vinto il Golden Globe ho detto: “Ricordi quello che mi ha detto?”, lei aveva già dimenticato tutto. Perciò ha trascorso tutta la settimana in ansia, e piuttosto che parlarne con lei in privato come una persona normale, l’ho fatto direttamente da quel palco, sono stato maleducato.

Quanto alla possibilità di chiamare il suo prossimo figlio Roman, come il suo personaggio in Succession, Culkin ha risposto con un secco “no”.

Ecco il suo discorso:

#Succession star Kieran Culkin gives an emotional speech after winning the award for Outstanding Lead Actor in a Drama Series at the #Emmys pic.twitter.com/DdnmzhlJ5J — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

