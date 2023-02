Renate Reinsve (The Worst Person in the World), Peter Sarsgaard (Dopesick) e O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale) faranno parte del cast di Presunto Innocente, serie di Apple TV+ con Jake Gyllenhaal.

Renate Reinsve è stata scelta per il ruolo di Carolyn Polhemus, un ruolo interpretato da Greta Scacchi nel film. Una motivata ed enigmatica procuratrice di Chicago, Carolyn ha una relazione con il suo capo sposato, ma resta vittima di un raccapricciante omicidio.

Il candidato all’Emmy Peter Sarsgaard interpreta Tommy Molto, il capo procuratore distrettuale. È un asso in aula e un uomo insicuro e solo al di fuori della stessa. Il suo unico obiettivo nella vita è condannare Rusty Sabich (Gyllenhaal) per omicidio. Il ruolo fu interpretato da Joe Grifasi nel film.

Il candidato all’Emmy OT Fagbenle è Nico Della Guardia, un politico abile e ambizioso che farà tutto il necessario per ottenere una condanna quando uno dei suoi vice procuratori distrettuali viene assassinato. Il personaggio nel film era interpretato da Tom Mardirosian.

L’adattamento del romanzo scritto da Scott Turow sarà prodotto da David E. Kelley, Dustin Thomason e J.J. Abrams.

Al centro della trama c’è un terribile omicido di cui viene accusato un procuratore distrettuale di Chicago.

La nuova versione della storia sarà all’insegna dell’ossessione, sesso, politica, potere e affronterà i temi dei limiti dell’amore, mentre chi viene accusato lotta per mantenere la sua famiglia e il suo matrimonio insieme.

Alla regia dei primi due episodi del progetto tratto dal libro di Turow ci sarà Anne Switsky.

Fonte: Deadline