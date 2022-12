Jake Gyllenhaal è in trattative per essere il protagonista di Presunto Innocente, la serie tv di JJ Abrams basata sul film degli anni ’90 con Harrison Ford.

Secondo Variety, Gyllenhaal sarebbe in lizza per il ruolo di Rusty, che fu proprio di Harrison Ford nell’omonimo film. Vi ricordiamo che la serie sarà un’esclusiva Apple TV+.

Il thriller, diventato un film con Harrison Ford negli anni ’90, racconta la storia di un terrificante omicidio che fa scivolare nel caos l’ufficio del procuratore distrettuale di Chicago quando uno di loro viene accusato di omicidio. Apple TV+ ha ordinato la produzione dell’adattemento televisivo del romanzo che sarà composto da otto puntate.

La sinossi del libro è la seguente:

La storia inizia con il ritrovamento del corpo di Carolyn Polhemus, vice procuratore distrettuale della Contea di Kindle, vittima di uno stupro. Il collega Rozat “Rusty” Sabich viene incaricato di svolgere le indagini dal procuratore capo e suo mentore Raymond Horgan. Il caso si presenta molto importante, oltre che delicato, perché a breve ci saranno le elezioni e Horgan si è ricandidato alla carica di procuratore distrettuale, pertanto ha bisogno di un’indagine rapida e che riesca a trovare il colpevole. La faccenda è ulteriormente complicata dal fatto che Rusty, all’insaputa del suo superiore, ha avuto una relazione sentimentale con la Polhemus.

David E. Kelley si occuperà della sceneggiatura e sarà inoltre produttore esecutivo e showrunner del progetto. J.J. Abrams e Ben Stephenson saranno invece impegnati come produttori tramite la loro Bad Robot, in collaborazione con Dustin Thomason, con cui avevano lavorato in occasione di Castle Rock, e Matthew Tinker. Turow e Rachel Rusch Rich saranno co-produttori esecutivi.

Vorreste vedere Jake Gyllenhaal nella miniserie tratta da Presunto Innocente prodotta da JJ Abrams? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

