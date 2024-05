Il villain di Pretty Little Liars: Summer School viene svelato in vista del ritorno del reboot su Max. Il reboot di Pretty Little Liars, che ha debuttato nel luglio del 2022, è incentrato su un nuovo gruppo di ragazze adolescenti che iniziano a ricevere minacce minacciose da un assassino mascherato chiamato semplicemente A. Nel corso di dieci episodi, il colpevole si rivela essere Archie Waters. Nonostante Archie sia stato ampiamente affrontato alla fine della prima stagione, il suo regno di terrore non è ancora finito.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly per promuovere Pretty Little Liars: Summer School, che ha debuttato il 9 maggio su Max, i co-showrunner Lindsay Calhoon Bring e Roberto Aguirre-Sacasa hanno fatto luce su cosa aspettarsi dai prossimi episodi. Bring ha parlato in particolare della nuova villain Bloody Rose Waters, che ha un legame con Archie, e di come Rose cerchi di mettere alla prova ciascuno dei protagonisti. Di seguito le dichiarazioni:

Un modo molto letterale in cui non possono andare avanti nelle loro vite è quello di rimanere bloccate nei corsi estivi quando dovrebbero divertirsi molto. Ci è piaciuta molto l’idea che queste ragazze vengano messe alla prova da una donna psicotica, scorticata e senza volto, e che poi debbano comunque studiare di notte perché hanno un esame. Ma abbiamo anche un cattivo che le sottopone a prove simili a quelle di Saw per tutta la stagione.

La nuova stagione di Pretty Little Liars vedrà le adolescenti protagoniste cercare di lasciarsi alle spalle lo strazio del finale di Original Sin, incentrato su Archie. Questo è più facile a dirsi che a farsi quando sono perseguitate da Bloody Rose Waters, che almeno sostiene di essere la madre di Archie. C’è un’intera mitologia intorno al personaggio e il suo obiettivo sarà quello di mettere alla prova ogni membro del gruppo principale. Tuttavia, il suo vero legame con Archie rimane un punto interrogativo all’inizio della stagione, poiché potrebbe essere che questo villain stia semplicemente rubando il nome di Rose Waters.

Di seguito l'ultimo trailer rilasciato da Max:

