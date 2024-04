Pretty Little Liars, dopo sette stagioni, si è concluso nel 2017 con lo svelamento dell’identità di A.D., il nuovo misterioso nemico introdotto nell’ultima manciata di episodi. A.D. aveva infatti fatto il suo ingresso dopo che nella sesta stagione era stato rivelato chi si nascondeva dietro A, la storica nemica del gruppo di adolescenti.

Troian Bellisario, interprete di Spencer Hastings, ha rivelato sentimenti contrastanti riguardo il mistero di A.D.

Continua:

Quindi non è stato divertente, immagino, per gli spettatori come quando era CeCe Drake… Improvvisamente, in un’ora, doveva avere senso e chiudere anche tutte le trame che tutti amavano così tanto – quello era l’unico problema. Mi è piaciuto avere l’opportunità di farlo, ma avrei voluto che lo avessimo sviluppato un po’ di più in modo che non togliesse importanza ai punti più importanti della storia finale.