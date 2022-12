Importante traguardo raggiunto da Prime Video nel 2022: nell’anno del lancio de Gli Anelli del Potere (visto dichiaratamente da 100 milioni di abbonati in tutto il mondo), ha battuto Netflix diventando la piattaforma streaming più diffusa in Nordamerica secondo la classifica compilata dall’autorevole società di ricerche Park Associates.

Amazon non diffonde dati trasparenti e chiari sul numero di abbonati alla propria piattaforma streaming (né su quanti hanno l’accesso ad essa ed effettivamente la utilizzano, un’informazione fondamentale visto che Prime Video è inclusa in tutti gli abbonamenti Amazon Prime, che nel 2021 erano 200 milioni in tutto il mondo), ma da dieci anni Park Associates utilizza una metodologia proprietaria per raccogliere queste informazioni ed elaborare una statistica attendibile. Si tratta dell’OTT Video Market Tracker, che traccia e analizza i trend di mercato di quasi cento servizi video over-the-top negli USA e in Canada.

Nell’ultimo decennio Netflix, Prime Video e Hulu hanno sempre condiviso il podio della classifica, con Netflix costantemente in testa, ma nel 2022 è avvenuto il sorpasso.

L’anno cui fa riferimento la ricerca si conclude alla fine di settembre, quando Netflix ha comunicato i dati trimestrali annunciando di aver raggiunto i 73.4 milioni di abbonati in Nordamerica, una sorta di plateau (anzi, in leggero calo rispetto allo stesso periodo del 2021). Non ci sono dati disponibili per Prime Video, ma evidentemente la cifra è ora superiore.

A livello globale Netflix rimane la piattaforma più diffusa, con 223 milioni di abbonati alla fine di settembre. Le piattaforme Disney seguono, con Disney+ a 164 milioni di abbonati e il totale delle piattaforme Disney+, Hulu ed ESPN+ a 235 milioni di abbonati.

Nella top-ten americana del 2022 compare per la prima volta Peacock, la piattaforma NBCUNiversal che ha 15 milioni di abbonati paganti, mentre scompare Showtime (che sta confluendo in Paramount+).

Fonte: Deadline