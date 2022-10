Prime Video: Lillo e Frank Matano presentano le serie tv comiche dell’inverno 2022

Nella ormai consueta cornice del Cinema Astra in occasione del Lucca Comics and Games 2022, Lillo e Frank Matano hanno presentato le serie tv comiche in arrivo questo inverno su Prime Video.

Durante l’incontro sono state mostrate delle clip esclusive di Prova Prova Sa Sa (in arrivo il 2 novembre), Sono Lillo ( il 5 gennaio), e la sigla di LOL: Christmas Special (disponibile dal 19 dicembre).

Le vacanze di Natale di quest’anno verranno allietate dal ritorno di LOL, e di alcuni dei suoi concorrenti più amati. Alla conduzione di nuovo Fedez e Frank Matano, tra i concorrenti Lillo, Michela Giraud, Forrest, Maria Di Biase e un’inedita Mara Maionchi.

Frank Matano ha proprio commentato la presenza di Mara e ha raccontato di una sua idea per un gioco futuro:

Vedrete Mara Maionchi che prova a non ridere dicendo parolacce dentro di sé. Avevo proposto di fare un altro gioco con dei veneti, in cui gli accadevano cose fastidiose e il primo che bestemmiava perdeva.

É stato poi il turno di Prova Prova Sa Sa, che debutterà mercoledì 2 novembre su Prime Video. Frank Matano ha raccontato le origini del format, basato sull’americano ”Whose Line Is It Anyway”. Lo show, che va in onda dal 1998, mette quattro comici a confronto con prove di improvvisazione:

Whose Line is It Anyway è un cult che in America c’è da trent’anni. Mi ricordo che i miei nonni mi piazzavano lì davanti alla televisione e se ne andavano.

I quattro concorrenti dell’edizione italiana saranno Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Aurora Leone ed Edoardo Ferrario. Matano ha poi continuato la descrizione del programma:

Abbiamo preso i giochi dal format americano ma alcuni avevano fin troppi riferimenti alla cultura americana, intraducibili, quindi ho dovuto adattarli alla nostra cultura. Durante i giochi, ci sarà un buzz per interromperli. Lo abbiamo trovato l’ideale per gestire la lunghezza delle gag.

Nella vita la chiave è circondarsi di gente brava e continuare a non fare niente. Abbiamo dovuto mettere insieme il gruppo per coordinarli come una band jazz, quindi anche se è tutto improvvisato abbiamo dovuto fare delle prove. Maccio è un performer enorme e si nota quando improvvisa dal niente. Quando improvvisi sei un po’ un cieco con la lanterna, quindi sei più volgare, ma loro sono professionisti e lo fanno in maniera contenuta.

Infine Frank si é concentrato su uno dei giochi dello show:

Il gioco si chiama Canta canta sa sa, dove devono cantare in rima. É fondamentale che lo facciano anche se non sanno cantare perché dimostra che è tutto improvvisato.

Frank Matano ha quindi passato la parola a Lillo, che tornera con una nuova serie tv su Prime Video il prossimo 5 gennaio.

Si intitolerá Sono Lillo, e parlerá di un mondo alternativo in cui Lillo é un attore disastrato, il cui unico successo é Posaman.

Si tratta di me, sono io catapultato in un metaverso. La serie é sulla mia vita è sulla ricerca di me stesso.

Vi svelo che abbiamo faticato per il titolo. Avevamo pensato a So io, oppure so Pasquale, che é il mio vero nome. Abbiamo poi optato per Sono Lillo,ma non è per niente autoreferenziale.

È una serie corale, piena di personaggi assurdi che ruotano attorno alla mia vita, un circo vero e proprio. Finalmente sono riuscito a inserire Posaman in una serie, l’unico successo che ho fatto nella mia vita in quel mondo è basato su di lui, c’è un dualismo tra me e lui. Qualcosa alla Birdman.