PRIME VIDEO: FILM ORIGINALI

Emergency | 27 maggio

PRIME VIDEO: SERIE TV ORIGINALI

Bang Bang Baby – seconda parte | 19 maggio

Finché social non ci separi | 19 maggio

The Wilds – stagione 2 | 06 maggio

Bosch: Legacy | 06 maggio

The Unsolved Murder Of Beverly Lynn Smith | 06 maggio

Lizzo: Attenti alle Big Grrrls | 13 maggio

The Kids In The Hall | 13 maggio

Lovestruck High | 18 maggio

Notte stellata | 20 maggio

Totems | 20 maggio

PRIME VIDEO: FILM IN ARRIVO

ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a maggio 2022. Da notare l’uscita della seconda parte di, della stagione 2 di The Wilds , dell’uscita di film come

Prime e seconde visioni

The James Bond Collection

Send It! | 2 maggio

Archive | 5 maggio

Mollo tutto e apro un chiringuito | 9 maggio

E noi come stronzi rimanemmo a guardare | 28 maggio

Resident Evil: Welcome to Raccoon City | 28 maggio

Respect | 30 maggio

Altri film

Cloud Atlas | 1 maggio

Mia e il Leone Bianco | 1 maggio

Il Padrino | 1 maggio

Il Padrino – Parte II | 1 maggio

Il Padrino – Parte III | 1 maggio

Hotel Transylvania 2 | 1 maggio

The Stronghold: La roccaforte | 2 maggio

Il primo Natale | 13 maggio

Amore sull’onda | 15 maggio

Un’estate romantica | 15 maggio

Una vita da star | 15 maggio

Un ranch per due | 15 maggio

Brezza d’amore | 15 maggio

Summer Love | 15 maggio

Love at Sea | 15 maggio

Aniara | 15 maggio

Monsters of Man | 15 maggio

Involontaria – L’esame | 16 maggio

Dorian Gray | 17 maggio

Figli | 23 maggio

Compromessi sposi | 24 maggio

Resident Evil: Vendetta | 28 maggio

Resident Evil | 28 maggio

Resident Evil: Degeneration | 28 maggio

Resident Evil: Apocalypse | 28 maggio

Resident Evil: Extinction | 28 maggio

Resident Evil: Damnation | 28 maggio

Resident Evil: Retribution | 28 maggio

Resident Evil: The Final Chapter | 28 maggio

Resident Evil: Afterlife | 28 maggio

PRIME VIDEO: SERIE TV IN ARRIVO

Naruto – la prima e la seconda stagione | 1 maggio

Brave Bunnies – la prima stagione | 1 maggio

Haikyu!! – la seconda stagione | 11 maggio

Bleach – la quattordicesima stagione | 25 maggio

FILM IN SCADENZA

L’ufficiale e la spia | 20 maggio

Emma. | 21 maggio

Tutti per Uma | 22 maggio

L’agenzia dei bugiardi | 31 maggio

Dracula Untold | 31 maggio

Puoi baciare lo sposo | 31 maggio

SERIE TV IN SCADENZA

The Crossing – La prima stagione | 26 maggio

Bull – le prime tre stagioni | 26 maggio

