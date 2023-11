Sarah Wayne Callies sarà al centro di un nuovo podcast dedicato al rewatch della serie Prison Break.

Il progetto sarà co-condotto insieme a Paul Adelstein, interprete dell’agente Paul Kellerman, e il debutto della serie avverrà nel mese di gennaio.

Prison Breaking with Sarah and Paul seguirà i due attori mentre rivedono ogni puntata dello show e svelano aneddoti e curiosità riguardanti il progetto targato Fox. Tra gli ospiti ci saranno poi sceneggiatori, registi, membri della troupe e del cast di Prison Break.

Callies aveva il ruolo di Sara Tancredi, la dottoressa che lavorava nella prigione di Fox River e figlia del governatore Frank Tancredi, che viene poi coinvolta nel piano di Michael (Wentworth Miller) ideato per far evadere il fratello Lincoln (Dominic Purcell).

Sarah ha raccontato:

Io e Paul abbiamo parlato di Prison Break e di espandere la nostra esperienza per anni e volevamo trovare un modo per includere i fan nella conversazione. Quando io e Ben Haber abbiamo lanciato il nostro studio dedicato ai podcast, Caliber Studios, Prison Break sembrava il perfetto progetto inaugurale per noi. Ogni volta che io e Paul siamo insieme, sento che le nostre conversazioni ci rendono più intelligenti e non posso realmente smettere di ridere. Si tratta di qualcosa di sorprendentemente emozionante, ritornare a una serie che significava così tanto per la mia carriera ed è un enorme pezzo di ciò che sono. Si tratta di una gioia intraprendere questo percorso con un buon amico che è presente fin dall’inizio.