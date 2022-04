, produttore della serie, ha svelato di essere a conoscenza di, ora che è arrivata alla stagione numero 4.

Lo spinoff di Sons of Anarchy prodotto per FX racconta la storia dei fratelli Ezekiel “EZ” (JD Pardo) e Angel Reyes (Clayton Cardenas), membri del gruppo di motociclisi Mayans M.C., attivo ai confini tra California e Messico.

James, intervistato da Variety, ha dichiarato:

Sappiamo dove finisce la storia. So quale sarà l’ultima inquadratura. Quindi non è nella quarta stagione, posso dire che ce ne sarà almeno un’altra. Ma sappiamo esattamente dove finisce e ci stiamo dirigendo da un po’ in quella direzione.

Elgin ha inoltre dichiarato che non ha voluto parlare del fatto di essere a conoscenza dell’epilogo della storia fino alla terza stagione:

Non potevo verbalizzarla o ero troppo spaventato per parlarne fino alla precedente stagione. Pensavo, in ogni caso, questo è come finirà tutto. Per prima cosa l’ho detto agli attori, quindi lo sanno. Sono a conoscenza di dove si conclude tutto e lo studio e il network stanno iniziando a capire dove finirà, ma vedremo se si tratterà della quinta stagione o della quindicesima stagione.