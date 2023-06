The CW non ha rinnovato Professionals per una stagione 2, la serie tv con Tom Welling e Brendan Fraser cerca ora una nuova casa.

Il co-creatore Jeff Most, ha infatti dichiarato che stanno cercando di vendere lo show a un altro emittente o a un servizio di streaming:

The CW non ci ha rinnovato per una seconda stagione. Tuttavia, stiamo vendendo la seconda stagione di Professionals su altre reti e piattaforme di streaming.

Most ha aggiunto l’eventuale argomento di una stagione 2 di Professionals, che riguarderebbe un caso completament einedito:

Abbiamo scritto lo show con l’intento di fare in modo che ogni stagione fosse una nuova missione che durasse l’intera stagione, che comprende la protezione di diversi individui e aziende, con alcuni nuovi membri del cast. Oltre al team principale, abbiamo anche in programma di far tornare anche alcuni dei personaggi principali di supporto che appariranno nella trama della nuova stagione.

La serie tv è composta da dieci episodi e al centro della trama c’è il mondo dello spionaggio internazionale e sabotaggio seguendo una corsa allo spazio finanziata in modo privato. Welling sarà il ruolo dell’ex agente Vincent Corbo. Fraser sarà invece il miliardario Peter Swann che, insieme alla fidanzata, la dottoressa Graciela “Grace” Davila (Anaya), si rivolge a Corbo dopo che un loro satellite medico avanzato esplode. Corbo decide quindi di formare un team di professionisti esperti per investigare su quanto accaduto, scoprendo che i rivali negli affari di Swann, membri corrotti del governo e una misteriosa organizzazione criminale potrebbero essere i mandanti dell’attacco, rappresentando inoltre una minaccia continua. Duken sarà poi un agente dell’Europol che cerca di ostacolare gli sforzi del team.

La serie è stata creata da Jeff Most, mentre Michael Colleary sarà showrunner e a capo del team di autori con Katy Most, Lwazi Manzi e Aoife O’Sullivan.

I primi tre episodi sono diretti da Bharat Nalluri (Spooks: The Greater Good).

Fonte: TV Line