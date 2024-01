Timothy Omundson ha rivelato che la sceneggiatura di Psych 4 è già stata scritta.

L’interprete di Carlton “Lassie” Lassiter, che collabora con Shawn e Gus (James Roday Rodriguez e Dulé Hill), ha recentemente condiviso qualche dettaglio del progetto, da tempo in fase di sviluppo per Peacock.

L’attore, ora nel cast di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, ha parlato del quarto film spiegando:

Posso dirvi che è stata scritta una sceneggiatura, che credo – ma potrei essere totalmente in errore – che sia già nelle mani del network, di Peacock, e stiamo semplicemente sperando e pregando che lo considerino adatto per darci il via libera. Ma so che Steve e James hanno iniziato a scrivere prima dello sciopero degli sceneggiatori.

Timothy ha aggiunto che pensa fosse stato ideato quando hanno scritto il terzo film, visto che il progetto era stato ideato come una trilogia di film, decidendo poi di prepararsi per un quarto capitolo:

Penso che non avessero i soldi all’epoca per realizzare due episodi quando abbiamo girato il terzo film. Il quarto era già stato ideato e pronto a entrare in produzione, e semplicemente hanno compiuto qualche aggiustamento, da quello che mi è stato detto. Abbiamo una catena di messaggi della famiglia di Psych in cui interagiamo tutti.

Omundson ha rassicurato i fan ribadendo che i membri del cast si parlano più volte a settimana, in particolare durante le feste, e siano entusiasti e pronti a tornare sul set, non appena saranno informati del via libera.

L’attore ha infine concluso:

Spero che presto ci saranno delle vere notizie per confermare ‘Sì, questo è accaduto’ e si vada oltre le semplici speranze. Abbiamo semplicemente bisogno che le persone di Peacock si rendano conto che questi fan, non solo lo desiderano, ma hanno bisogno di un quarto film.

Che ne pensate? Sperate che venga realizzato Psych 4?

Fonte: ScreenRant