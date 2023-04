Kurt Fuller ha parlato della possibilità che venga realizzato un quarto film di Psych, dopo i tre precedenti prodotti per Peacock.

Il creatore della serie, Steve Franks, aveva parlato, probabilmente scherzando, che il progetto era di realizzare cinque lungometraggi. Successivamente lo sceneggiatore e produttore aveva ribadito che non c’era un numero preciso di film che si volevano realizzare e che l’aspetto importante è che la qualità degli script fosse elevata.

James Roday Rodriguez, a febbraio, aveva inoltre dichiarato che era pronto uno script per un potenziale quarto film e bisognava solo attendere per ottenere il budget necessario e delineare le tempistiche per la sua realizzazione.

Fuller ha ora spiegato:

Penso sia interessante perché stavo giusto scrivendo ieri dei messaggi a James Roday e sta mantenendo la riservatezza. Non so nulla, ma penso che verrà realizzato un altro film. Lo penso realmente. So che ci si sta muovendo in quella direzione.

Kurt ha però ricordato:

La decisione spetta a NBC. Penso realmente che il pubblico vorrebbe un altro film di Psych. Credetemi, nessuno lo ostacolerà, nemmeno la NBC. Si tratta solo di trovare il progetto giusto. Tutti devono essere disponibili e la lista di elementi da considerare va avanti a lungo. Ma, se dovessi scommettere, punterei i miei soldi sul fatto che ne verrà realizzato un altro.

Il primo film era arrivato nel 2017 e aveva portato al matrimonio tra Shawn (Rodriguez) e Juliet (Maggie Lawson). Il secondo, nonostante l’apparizione nel capitolo precedente di John Cena nel ruolo del fratello di Juliet che aveva bisogno di Shawn e Gus per una missione segreta, si è concentrato su un’indagine legata al tentato omicidio di Carlton Lassiter (Tim Omundson). Il terzo film era invece legato al matrimonio di Gus (Dule Hill).

Che ne pensate? Sperate che venga realizzato il quarto film di Psych?

Fonte: ComicBook