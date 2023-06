MGM+ ha annunciato l’arrivo sugli schermi della docuserie in quattro episodi sulla storia di Edward Theodore “Ed” Gein, il serial killer che ha ispirato film come Psycho, Non aprite quella porta e Il Silenzio degli Innocenti.

Il progetto sarà intitolato Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein e sarà diretto e prodotto da James Buddy Day. Il debutto è previsto sugli schermi americani nel mese di settembre.

La descrizione della docuserie sottolinea:

Per anni filmmaker, giornalisti e studiosi hanno provato a svelare i segreti della mente di questo famoso assassino, con nuove rivelazioni e registrazioni mai sentite prima, gli spettatori saranno trasportati alla fine degli anni ’50 ed entreranno nella mente perversa di Gein. La serie esplorerà la giovinezza di Gein e la contorta relazione con sua madre (che ha ispirato Psycho di Alfred Hitchcock), la sua scelta di aprire delle tombe e compiere dei furti, gli omicidi che hanno portato al suo arresto, e la scoperta della polizia della sua terrificante casa degli orrori, il tutto accompagnato da nuove rivelazioni grazie alle registrazioni.

Michael Wright, a capo di MGM+, ha aggiunto:

Questa docuserie coinvolgente e disturbante porta alla luce un infame capitolo della nostra storia legata ai crimini realmente accaduti. Psycho offre uno sguardo approfondito non solo alla vita di uno dei serial killer più famosi della nostra epoca, ma esplora inoltre l’impatto che i suoi crimini hanno avuto sulle vittime e sulla nostra cultura.

Che ne pensate della scelta di realizzare la docuserie Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein?

