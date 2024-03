Secondo quanto riporta Deadline, Netflix ha ordinato la serie Pulse, il suo primo medical drama di stampo procedurale. Zoe Robyn (la serie The Equalizer) sarà showrunner e produttrice esecutiva, insieme al veterano Carlton Cuse (Jack Ryan). Justina Machado (The Horror Of Dolores Roach) è il primo ingresso nel cast. Alla regia dei primi due episodi troveremo Kate Dennis (The Handmaid’s Tale).

Sul modello di Grey’s Anatomy, Pulse mescolerà casi medici e storie d’amore in corsia. Mentre il personale del più affollato centro traumatologico di livello 1 di Miami affronta le emergenze mediche, la giovane dottoressa del pronto soccorso Dani Simms viene inaspettatamente promossa a capo degli specializzandi, tra le conseguenze della sua provocante relazione sentimentale. Machado interpreta Natalie Cruz, un medico brillante che supervisiona sia l’amministrazione che la medicina nel suo ruolo di presidente di chirurgia e di medicina d’urgenza.

Cosa ne pensate di Pulse, nuova serie Netflix? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline

