Jon Bernthal è tornato a parlare di The Punisher, in risposta alle notizie che lo vedrebbero coinvolto in Daredevil Born Again.

In una recente intervista con Collider, Bernthal ha detto che se ritornerà a interpretare il personaggio, sarà coinvolto personalmente per farlo il più fedele possibile:

Penso che ci sia una ragione per cui quel personaggio ha avuto una risonanza così profonda e forte. Nei cuori e nelle menti dei fan dei fumetti, dei primi soccorritori, delle persone nell’esercito e in tutto il mondo. Penso che ci sia un po’ di Frank Castle in ognuno di noi. Esiste in modo molto forte dentro di me e tengo profondamente a quel personaggio. So anche che è assolutamente essenziale che, se lo facciamo, lo facciamo nel modo giusto e abbiamo una vera e sacra integrità nei confronti del materiale originale e di ciò che è al centro di Frank. Farò del mio meglio per assicurarmi che, se e quando lo faremo, lo faremo bene.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

Fonte: Comic Book

