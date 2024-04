NBC ha annunciato che il reboot di Quantum Leap non tornerà per una terza stagione. La serie aveva come protagonista Raymond Lee e fungeva da seguito dell’omonimo classico degli anni ’90.

Seguito della serie originale, andata in onda sulla NBC dal 1989 al 1993, Quantum Leap è ambientata ai giorni nostri. Sono passati 30 anni da quando il dottor Sam Beckett è entrato nell’acceleratore Quantum Leap ed è scomparso. Ora una nuova squadra viene riunita per riavviare il progetto nella speranza di comprendere i misteri che si celano dietro la macchina e l’uomo che l’ha creata.

Secondo Deadline, la NBC ha deciso di cancellare la serie dopo due stagioni, poco più di un mese dopo la messa in onda del finale della seconda stagione. La serie è stata in bilico, cosa che non era successa dopo la prima stagione. Infatti, la serie ha ottenuto un rinnovo anticipato per la seconda stagione alla fine del 2022. A febbraio, i co-showrunner Martin Gero e Dean Georgaris hanno dichiarato a Deadline di non aver scritto il finale della seconda stagione come un finale di serie, ma di aver chiuso le cose per sicurezza.

Oltre a Lee, la serie è interpretata da Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park e Nanrisa Lee.

I co-produttori Martin Gero e Dean Georgaris hanno curato la produzione esecutiva insieme a Deborah Pratt, Chris Grismer, Alex Berger, Steven Lilien e Bryan Wynbrandt che hanno sviluppato il reboot.

