Ernie Hudson fa parte del cast del revival di Quantum Leap riprendendo il ruolo di Herbert “Magic” Williams, uno dei protagonisti della serie originale Ai confini nel tempo.

Nel nuovo show, in arrivo sugli schermi di NBC il 19 settembre, Magic sarà alla guida del nuovo progetto Quantum Leap, nella speranza di capire i misteri legati alla macchina e all’uomo che l’ha creata.

Hudson, intervistato da TVLine, ha dichiarato:

Magic ha trascorso quasi tutta la sua vita da adulto nell’esercito e ha scoperto questo progetto che è stato bloccato da un po’, lavorando duramente per farlo ripartire e andare avanti. Magic è una persona che vede il potenziale di quello che può fare, non solo per il governo, ma anche per l’umanità e ne è davvero entusiasta.

Tutto cambia quando il fisico Ben Seong (Raymond Lee) compie un salto non autorizzato nel tempo, lasciando il resto del team nel dubbio sul motivo per cui l’ha fatto.

Tra i protagonisti ci saranno quindi Addison (Caitlin Bassett), una veterana dell’esercito che apparirà come un ologramma che solo Ben può vedere e sentire; Ian Wright (Mason Alexander Park), che gestisce l’unità Ziggy usando l’Intelligenza Artificiale; e Jenn Chou (Nanrisa Lee), che si occupa della sicurezza digitale del progetto.

Hudson ha aggiunto che il salto nel tempo compiuto da Ben causerà dei problemi e metterà a rischio il progetto. Magic, inoltre, affronterà la reazione dei capi del Pentagono che hanno investito nell’iniziativa. Ernie ha quindi concluso:

Una delle cose che erano realmente importanti per Magic era Sam. Non è mai tornato. Vorrebbe riaverlo indietro.

Per ora la produzione non ha svelato se Scott Bakula verrà coinvolto nella nuova serie.

Fonte: TVLine