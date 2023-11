Netflix ha annunciato il rinnovo di Queer Eye per la stagione 9, che dovrà però fare i conti con l’assenza di Bobby Berk. Jonathan Van Ness, Karamo Brown, Antoni Porowski e Tan France dovrebbero invece tornare.

Le riprese si svolgeranno a Las Vegas, dopo gli episodi con quartier generake New Orleans in arrivo sugli schermi di Netflix il 24 gennaio 2024.

Berk ha scritto online:

L’affetto che ho ricevuto da tutti voi negli ultimi 6 anni è stato assolutamente surreale. Vi siete sintonizzati e siete stati dei fan devoti e insieme siamo stati in grado di condividere il potere di guarigione del design. Ho imparato da tutti voi la gentilezza, l’amore e l’accettazione e quello ha cambiato in meglio la mia vita. Il modo in cui mi avete accolto e accettato per chi sono è qualcosa che porterò realmente con me per il resto della mia vita. Nel corso di questi anni voi, i fan fedeli di Queer Eye, avete tutti condiviso così tante storie su come lo show abbia toccato le vostre vite e non potrei essere più grato nei confronti di tutti e ognuno di voi per essere stati abbastanza coraggiosi da condividere le vostre esperienze.