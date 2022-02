sarà coinvolto come narratore della prima stagione della serie antologica, intitolata, in arrivo sugli schermi americani di Showtime il 27 febbraio. Il progetto vedrà quindi il regista collaborare nuovamente con Uma Thurman, star di, che interpreta negli episodi Arianna Huffington.

Le puntate racconteranno la storia di Travis Kalanick, il CEO di Uber interpretato da Joseph Gordon-Levitt che si ritrova poi a essere estromesso dalla sua azienda. Il progetto si basa sul saggio scritto da Mike Isaac e seguirà le lotte interne all’azienda, le rivalità e le alleanze esistenti nel mondo della compagnia di condivisione dei mezzi di trasporto.

La serie è stata co-creata e prodotta da Brian Koppelman e David Levien, già autori di Billions, in collaborazione con Beth Schacter. Nel cast ci saranno anche Kyle Chandler, Babak Tafti, Mousa Hussein Kraish, Elisabeth Shue.

Quentin Tarantino ha già lavorato come voce narrante in occasione dei suoi film The Hateful Eight e C’era una volta… a Hollywood, oltre ad aver recitato anche per il piccolo schermo in alcuni episodi di Alias.

