Nel 2023 Quentin Tarantino potrebbe girare una serie da otto episodi, come ha rivelato durante un evento che si è svolto a New York per promuovere il suo libro Cinema Speculation.

Il regista non ha però condiviso i dettagli della storia o delle persone coinvolte nel progetto.

La serie segnerebbe il suo ritorno sul piccolo schermo dopo aver realizzato due episodi di CSI: Crime Scene Investigation nel 2005. Alcuni mesi fa, inoltre, Tarantino era stato indicato come un possibile regista del revival di Justified.

Quentin, rispodendo alle domande del conduttore della serata Elvis Mitchell, ha poi raccontato che in futuro vorrebbe adattare la storia raccontata nei fumetti della Marvel Sgt. Fury and His Howling Commandos in cui il personaggio, che nei film del MCU ha il volto di Samuel L. Jackson, fugge durante la seconda Guerra Mondiale insieme ai membri del gruppo, mentre intorno a loro è in corso la seconda Guerra Mondiale.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Quentin Tarantino su una possibile serie? Che tipo di progetto pensate realizzerà per la tv?

Fonte: Variety