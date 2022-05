Il filmè diventato una serie tv che debutterà in estate su Prime Video e Amazon ha condiviso le primedelle protagoniste.

Il sito di Entertainment Weekly ha condiviso le immagini del progetto ispirato al lungometraggio diretto da Penny Marshall.

La serie è stata co-creata da Abbi Jacobson e Will Graham e racconterà la storia di un gruppo di donne che giocano a baseball nel team Rockford Peaches durante la seconda Guerra Mondiale.

Nel cast ci sono Jacobson, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumel, Kelly McCormack, Priscilla Delgado, e Nick Offerman.

La serie proporrà tematiche che nel film non erano state esplorate come il modo del baseball abbia avuto un impatto sulla vita delle donne di colore e queer. Jacobson ha sottolineato:

In molte delle storie pre-Stonewall non si sentono molte storie omosessuali con un lieto fine. Per la maggior parte, qualcuno ha inventato qualcosa di davvero notevole e poi veniva ucciso o accadeva qualcosa di terribile. Questa è una storia su persone che forse non si sono innamorate delle persone che il mondo voleva, ma avevano un sogno e hanno trovato un modo per innamorarsi e fare ciò che volevano. Si tratta di qualcosa di eroico e fantastico, e ancora rilevante ora come lo era nel 1992 o nel 1942. Era un parte enorme voler raccontare una storia complicata con molti strati, ma con tanta gioia al suo centro.

Ogni donna con cui abbiamo parlato e ogni storia che abbiamo letto, sanno che stavano vivendo nei periodi più turbolenti della storia, quando le cose stavano radicalmente cambiando intorno a loro, come sta accadendo ora. Tutte le regole stavano cambiando e in qualche modo, in mezzo a quel cambiamento, sono riuscite a trovare se stesse e un’idea chiara di chi erano. E hanno potuto giocare a baseball, che è la cosa che volevano fare più di ogni cosa. Amavano il suono della mazza, delle scarpette. Per me, e penso anche per Abbi, è qualcosa in grado di cambiare la vita poter immergersi in quelle storie. Vogliamo semplicemente condividere quel sentimento con tutti gli altri.