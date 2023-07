La stagione 2 di Ragazze Vincenti – La serie potrebbe non essere l’ultima nonostante l’annuncio di Amazon Studios che aveva dichiarato che la storia si sarebbe conclusa con quattro puntate inedite.

Vernon Sanders, a capo di Amazon Studios Television, ha ora dichiarato:

Il manager ha aggiunto:

Sanders ha sottolineato:

Realizzare una grande serie corale in costume, di quella portata e livello come accaduto con la stagione 1, è stato realmente gratificante ma complicato. E abbiamo avuto una conversazione con i produttori riguardanti come riportare la serie sugli schermi, e farlo in un modo in cui i costi saranno maggiormente contenuti. E i produttori sono tornati da noi e hanno detto ‘E se facessimo una miniserie?’. Abbiamo colto al volo l’opportunità e hanno delineato qualcosa che pensiamo sia davvero dinamico.