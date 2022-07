Ray Donovan: Liev Schreiber è aperto alla possibilità di rivisitare il personaggio

La storia di Ray Donovan si è conclusa ufficialmente con il lungometraggio, andato in onda negli Stati Uniti lo scorso gennaio; recentemente, però, l’attore protagonista Liev Schreiber ha rivelato che “prenderebbe in considerazione” la possibilità di rivisitare il personaggio.

Ecco le sue parole, pronunciate in una masterclass all’interno del Karlovy Vary Intl. Film Festival :

È sempre stata la creatura di David Nevins [capo di Showtime, emittente dello show]. So che ama questo personaggio e questa storia, e non sarei sorpreso se avessimo qualche notizia da lui.

Ray Donovan è stata creata da Ann Biderman ed è andata in onda per sette stagioni su Showtime dal 2013 al 2019, per essere poi cancellata nel mese di febbraio 2020. Schreiber ha ammesso di essere “deluso e sollevato” dalla chiusura dello show e che l’affetto e il sostegno ricevuti lo hanno toccato profondamente. “Non sapevo che fosse piaciuto a molti spettatori. Ti rendi conto che sette anni di lavoro che facevi per soldi hanno davvero commosso alcune persone. Questo ha significato molto per me“, il suo commento.

La storia delle serie, le cui sette stagioni sono ora disponibili su Netflix, segue le vicende di Ray Donovan, un “riparatore” professionale per i ricchi e famosi di Los Angeles, che può far scomparire i problemi di chiunque tranne quelli creati dalla sua stessa famiglia. Dopo che la cancellazione dello show aveva lasciato le vicende in sospeso, nel febbraio 2021 era stata annunciata la realizzazione di un film conclusivo con il compito di riprendere la storia lì dove si era fermata. Schreiber è tornato nel ruolo del protagonista, così come Jon Voight nei panni di suo padre, Mickey Donovan, e Kerris Dorsey in quelli di Bridget, la figlia di Ray. Qui potete vedere il trailer del film.

Cosa ne pensate delle parole di Liev Schreiber su Ray Donovan? Vi piacerebbe vedere un suo ritorno nei panni del personaggio? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Variety