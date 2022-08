Il film coreano Deliver Us From Evil ha dato vita a una serie spinoff intitolata Ray che avrà come star Lee Jung-jae, recentemente tra i protagonisti di Squid Game.

L’attore sarà coinvolto come interprete e produttore del progetto tramite la sua Artist Studio e in collaborazione con Hive Media.

Nel film Hwang Jung-min aveva il ruolo di In-Nam, un ex militare che parte con destinazione Tailandia per investigare su un rapimento. Lì viene inseguito da Ray (Lee), il cui fratello è stato ucciso proprio da In-Nam. Ray intraprende così una sanguinosa missione all’insegna della vendetta.

La serie Ray dovrebbe sviluppare la storia riguardante il passato del malvagio personaggio, svelando come è diventato un crudele killer e si è ritrovato a scontrarsi con altri villain intorno al mondo.

LEGGI – Le serie coreane su Netflix sono le più viste dopo i progetti statunitensi

La serie è stata scritta da Kim Bo-tong e sarà co-diretta da Shin Woo-seok e Hong Won Chan, il regista originale di Deliver Us Drom Evil.

Alla regia ci sarà Hong Kyung-pyo (Snowpiecer) e le riprese inizieranno nel 2023.

Il film aveva incassato oltre 28.9 milioni di spettatori in Corea, nonostante sia stato distribuito nell’agosto 2020 e abbia fatto i conti con i limiti causati dalla pandemia.

Che ne pensate della serie Ray, spinoff di Deliver Us From Evil? Lasciate un commento!

Fonte: Variety