Lee Child, autore dei romanzi alla base della serie, ha anticipato quale sarà la differenza principale tra la stagione 3 della serie Reacher e le precedenti.

Le riprese dei nuovi episodi con star Alan Ritchson sono già in corso e l’attore aveva spiegato che il suo personaggio sarà alle prese con un “mondo nuovo”.

Child ha ora spiegato:

Abbiamo scelto il romanzo alla base della nuova stagione, è stato deciso. Si tratta di una scelta buona, devo dire. Penso siamo stati davvero creativi per quanto riguarda il modo in cui abbiamo mostrato in sequenza vari tipi di storia.