Nella stagione 2 di Reacher ci sarà un recasting: Robert Patrick (Peacemaker) sostituirà infatti Rory Cochrane che ha dovuto rinunciare al ruolo di Shane Langston a causa di alcuni impegni presi in precedenza che gli impediscono di essere sul set del progetto targato Amazon Studios.

L’attore non aveva ancora iniziato a girare le sue scene, quindi non sono in programma reshoot.

Langston, parte affidata a Patrick, è un ex detective della polizia di New York che ha dei precedenti discutibili ed è ora a capo della sicurezza per un gruppo che si occupa di difesa privata.

La serie Reacher ha come protagonista Alan Ritchson ed è tratta dai romanzi di Lee Child.

Nick Santora è sceneggiatore e showrunner del progetto con al centro Jack Reacher, un veterano dell’esercito esperto investigatore che da poco è alle prese con una vita da civile.

La seconda stagione si basa sul romanzo Bad Luck and Trouble, l’undicesimo della saga di Reacher, che si apre con la morte di alcuni membri dell’unità dell’esercito di cui faceva parte Jack. Reacher non riesce quindi che a pensare a un’unica cosa: la vendetta.

Patrick è uno dei nuovi arrivi nel cast insieme a Serinda Swan e Ferdinand Kingsley. Nel cast ci sono anche Maria Sten e Shaun Sipos.

Fonte: Deadline

