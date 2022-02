La stagione 2 diè già confermata, ma lo showrunner ancora non sa qualeverrà adattato nei nuovi episodi.

La prima stagione dello show si basa su The Killing Floor, il primo libro di Jack Reacher scritto da Lee Child, e il pubblico ha giustamente pensato che la prossima stagione si baserà sul secondo libro Die Trying. Sfortunatamente lo showrunner della serie, Nick Santora, ha svelato in una recente intervista con TVLine che non è ancora stato deciso:

É tosta. Ci sono 26 libri di Jack Reacher e poi ci sono delle brevi storie antologiche. Ci sono tante cose a cui pensare prima di decidere. Vogliamo che sia simile alla stagione 1, perché ha avuto successo? Vogliamo cambiare un po’? Lee ci fa scegliere tra tante cose.

Lo showrunner ha aggiunto:

La buona notizia è che abbiamo Lee Child come produttore esecutivo per lo show. E ne abbiamo anche altri di produttori, e abbiamo Amazon, Skydance e Paramount. Ci sediamo e discutiamo. Ma non è un problema quando hai fin troppo buon materiale tra cui scegliere. Il problema sarebbe se stessi solamente fissando uno spazio vuoto chiedendoti “Cosa scriverò?”.

Gli otto episodi della prima stagione di Reacher sono disponibili su Amazon Prime Video.

Su quale libro vorreste fosse basata la stagione 2 di Reacher? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book