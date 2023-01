Reboot, uno dei titoli proposti da Hulu nel 2022, è stata cancellata dopo una sola stagione. I protagonisti dello show erano Keegan-Michael Key, Johnny Knoxville e Judy Greer.

Al centro della trama del progetto, prodotto per Hulu, c’erano dei produttori che lavoravano proprio per Hulu, che decidono di realizzare un reboot di una popolare comedy per tutta la famiglia andata in onda venti anni prima. Gli attori che facevano parte del cast riprendevano i loro ruoli e si ritrovavano a fare i conti con dei problemi irrisolti nel mondo contemporaneo, in veloce cambiamento.

Tra le star che erano apparse nelle puntate ci sono anche Rachel Bloom, Calum Worthy, Krista Marie Yu e Paul Reiser che aveva la parte di Gordon, il creatore della vecchia comedy che era alla base del reboot e si trovava alle prese con un mondo di Hollywood totalmente diverso.

La serie era stata creata da Steve Levitan, già autore di Modern Family insieme a Christopher Lloyd. Lo sceneggiatore sembra intenzionato a proporre la comedy altrove.

Secondo quanto riportato da Deadline, una piattaforma di streaming avrebbe già chiesto di poter leggere gli script della seconda stagione.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Reboot sia stata cancellata?

Fonte: Deadline