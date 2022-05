sarà la nuova serie horror prodotta per BBC e Netflix e ora è stato svelato il cast dal team della produzione di Eleven, che ha già portato al successo Sex Education.

Lo show è stato creato dai Gemelli Clarkson, Michael e Paul (See), ed è composto da otto puntate.

Al centro della trama c’è il rapporto tra i teenager e la loro vita online.

La storia sarà ambientata durante una lunga estate al termine delle lezioni del liceo. Le amicizie hanno a che fare con l’app Red Rose che arriva sui loro smartphone e minaccia di avere delle conseguenze pericolose.

L’app espone infatti i giovani a un’entità sovrannaturale e al seducente potere del dark web.

Il cast è composto da (The Last Kingdom, Poldark), Isis Hainsworth (Metal Lords, Catherine Called Birdy), Ali Khan (Halo, The School For Good and Evil) Ellis Howard (Home, Catherine the Great), Ashna Rabheru (Sex Education, Indian Summers), Adam Nagaitis (Chernobyl, The Terror), Natalie Gavin (Ali & Ava, Gentleman Jack) e Samuel Anderson (Landscapers, Doctor Who).

Al loro debutto televisivo ci sono invece Harry Redding e Natalie Blair.

Ecco le foto:

Ramon Salazar (Elite) ha diretto la serie insieme a Henry Blake, e Lisa Siwe.

Gli episodi saranno trasmessi da BBC Three e BBC iPlayer nel Regno Unito e su Netflix nel resto del mondo.

