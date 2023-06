Nicolas Winding Refn sta curando un adattamento televisivo di The Famous Five per la BBC e la ZDF.

La leggendaria serie di libri di Enid Blyton sarà trasformata in tre lungometraggi da 90 minuti per le due emittenti europee e lo show è già stato venduto anche alla rete francese TF1.

The Famous Five racconta le avventure di Julian, Dick, Anne, George e del loro cane Timmy, giovani esploratori audaci mentre incontrano avventure insidiose e ricche di azione, misteri straordinari, pericoli e segreti sbalorditivi in ​​un’odissea che parla d’amicizia tra i giovani eroi.

I 21 libri sono alcuni dei romanzi per bambini più venduti di tutti i tempi e sono già stati adattati due volte per ITV negli ultimi quattro decenni, oltre ad essere stati trasformati in un film in lingua tedesca nel 2012. Nicolas Winding Refn che sarà anche produttore esecutivo, ha dichiarato:

Per tutta la vita ho combattuto vigorosamente per rimanere un bambino con la sete di avventura. Reimmaginando The Famous Five, sto preservando questa nozione dando vita a queste storie iconiche per un nuovo pubblico, instillando il fascino indefinibile e l’incanto dell’infanzia per le generazioni attuali e future a venire.

Fonte: Deadline