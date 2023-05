Adele James, protagonista della controversa docuserie Regina Cleopatra, ha commentato le reazioni negative al progetto sostenendo che trova la situazione “divertente”.

L’attrice, ospite di un podcast, ha dichiarato:

So che non dovrei ridere, ma è piuttosto divertente. Penso lo sia. Devi sentirti minacciato a un certo livello, e solo per la tonalità della mia pelle, per intentare una causa contro un’intera piattaforma di streaming. Per me quello è realmente estremo. Si tratta di una reazione realmente estrema ed è al 100% basata sul razzismo, che è un’ideologia davvero moderna.

James ha aggiunto:

Gli antichi egizi non pensano alla razza come facciamo noi, perchè la razza, come la capiamo noi, è stata contestualizzata solo dopo la tratta transatlantica degli schiavi. Non era come pensavano all’epoca le persone. Quindi penso sia realmente bizzarro e, inoltre, lo trovo davvero triste. Mi sento triste per loro.

Regina Cleopatra, ancora prima del debutto in streaming, è stata al centro delle critiche per la scelta di un’attrice nera per il ruolo della sovrana.

L’avvocato egiziano Mahmoud al-Semary aveva inoltre fatto causa a Netflix sostenendo che violerebbe le leggi che regolamentano i mezzi di comunicazione in Egitto.

La serie andrebbe sanzionata perché promuove promuove l’afro-centrismo, che afferma che i faraoni e gli antichi egiziani erano neri e che gli egiziani ne hanno usurpato l’identità, con slogan e frasi che puntano a modificare e cancellare l’identità egiziana.

Che ne pensate dei commenti di Adele James alle critiche rivolte a Regina Cleopatra?

Fonte: The Wayne Ayers Podcast

