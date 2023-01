La serie Reginald the Vampire, con star Jacob Batalon, ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2.

SyFy ha annunciato la scelta dichiarando che lo show è un drama a tinte comedy che “possiede molto cuore e abbastanza sangue”. L’emittente sostiene che “dimostra come la vita di chi è non morto sia complicata quanto la vita stessa”.

Il comunicato con cui si conferma il rinnovo per la stagione due loda il fatto che il progetto ribalti gli stereotipi legati ai vampiri mentre attinge agli standard di bellezza della società contemporanea.

Nel cast di Reginald the Vampire, oltre a Batalon, ci sono anche Mandela Van Peebles, Savannah Basley, Em Haine, Aren Buchholz, Marguerite Hanna, e Thailey Roberge.

Harley Peyton, che ha creato e prodotto la serie, ha annunciato:

L’unica cosa migliore rispetto ad avere l’opportunità di realizzare una stagione di una serie televisiva con Syfy è l’opportunità di farlo di nuovo. Tutti noi – il cast e la troupe, gli sceneggiatori e i produttori – non vedono l’ora.

La storia è ambientata in un mondo popolato da vampiri bellissimi, in forma e vanesi. Reginald Andres fa fatica a farne parte diventando un improbabile eroe che dovrà affrontare ogni tipo di ostacolo – la ragazza che ama ma con cui non può uscire, un manager bullo al lavoro, e il capo vampiro che lo vuole morto. Per fortuna Reginald scopre di avere alcuni poteri personali.

Fonte: The Hollywood Reporter