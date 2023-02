Rennervations: Jeremy Renner parla del suo nuovo progetto Disney+ e del suo stato di salute

Jeremy Renner ha pubblicato una nuova foto sui social per parlare di Rennervations, nuova serie tv Disney+ che lo vedrà protagonista.

Il docu-reality è prodotto da Boardwalk Pictures, con Renner, Rory Millikin, Romilda De Luca, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma e Patrick Costello tra i produttori esecutivi, la serie è stata presentata dalla stessa Disney a febbraio 2022.

La serie originale in quattro parti che abbraccia la passione di sempre di Jeremy per la beneficenza rivolta alle comunità di tutto il mondo, reimmaginando veicoli unici costruiti appositamente per soddisfare le esigenze di una comunità.

Nel post, che potete leggere qua sotto, l’attore dichiara anche di star lavorando su se stesso, per potersi riprendere al meglio dalle ferite dell’incidente di gennaio.

Dietro le quinte di Rennervations, presto su Disney+ in tutto il mondo! Ci stiamo organizzando per lanciare questo fantastico nuovo show. Nuove informazioni molto presto. Grazie per la vostra pazienza, mentre sto lavorando su di me e mi sto riprendendo.

Fonte: Deadline